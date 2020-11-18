DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı.



Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.



Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.



