DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden aldıkları önlisans eğitimlerini dört yıllık programlara tamamlamak isteyen vatandaşlar, DGS ek tercihlerinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kısa süre önce gerekli prosedürü uygulayarak işlemleri tamamlayan vatandaşların gözü şimdi ÖSYM'de. Peki, DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak?
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih ya da bir diğer ifade ile ek yerleştirme işleminin sonuçlarına yönelik bekleyiş bugün de devam ediyor. Tamamlanan işlemlerin ardından beklemeye geçen ön lisans mezunu adaylar, ÖSYM'den gelecek 'sonuçlar açıklandı' haberine kilitlenmiş durumda. İşte, 2020 DGS ek tercih sonuçları hakkında bilgi...
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
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DGS NEDİR?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.