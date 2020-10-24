DGS ek tercihler ne zaman 2020? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belli olacak!
DGS ek tercih tarihleri, 2020 Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar tarafından bekleniyor. İlk yerleştirme sürecinde DGS kontenjanlarına yerleşemeyen adaylar, ek tercih sürecinde yeniden tercih işlemlerinde bulunacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjan sayısı belli olacak ve bu sayılara göre tercihler listelenecek. Kasım ayının yaklaşmasıyla beraber ek tercihler için beklentilerini yükselten adayların gözü artık ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamada. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? İşte, DGS ek tercih tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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DGS ek tercih kılavuzu için gözler artık ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamada. 7 Ekim 2020 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarıyla 4 yıllık lisans programlarına yerleşemeyen adaylar ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde ek tercih işlemini tamamlayacak. DGS ek tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. Ancak DGS ek tercih kılavuzu ve tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.
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DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 DGS ek tercih tarihleri belli olduğu zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı.
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DGS’DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
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Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.