DGS ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?... İşte detaylar

DGS ek yerleştirme sonuçları için geri sayım devam ediyor. 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen tercihlerin sona ermesiyle yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar ÖSYM'den yapılan duyurunun ardından DGS ek tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'den sorgulayabilecekler. Lisans programlarına yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını yayınlanacak tarihler arasında tamamlayacaklar. Geçtiğimiz sene ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Ancak bu yılki tercihler hakkında henüz açıklama gelmedi.