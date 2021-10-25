DGS ek tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?... İşte detaylar
DGS ek tercih sonuçları için beklentiler artarken gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 2021-DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. ÖSYM'nin yayınladığı üniversite boş kontenjanlarına göre tamamlanan tercihlerin ardından adaylar heyecanla yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Yapılan değerlendirme sonrası 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DGS ek yerleştirme sonuçları için geri sayım devam ediyor. 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen tercihlerin sona ermesiyle yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar ÖSYM'den yapılan duyurunun ardından DGS ek tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'den sorgulayabilecekler. Lisans programlarına yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını yayınlanacak tarihler arasında tamamlayacaklar. Geçtiğimiz sene ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Ancak bu yılki tercihler hakkında henüz açıklama gelmedi.
2
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.
Geçen yılın bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.
3
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
4
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.