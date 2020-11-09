DGS ek tercih ücreti nasıl ödenir? İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

DGS ek tercih işlemleri 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. İşte DGS ek tercih ücreti ve başvuruları hakkında detaylar