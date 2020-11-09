DGS ek tercih ücreti nasıl ödenir? İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu
DGS ek tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Ağustos ayında merkezi olarak düzenlenen DGS’de ek tercihler 2020 yılında 5 Kasım’da başladı. Adaylar işlemlerini 11 Kasım tarihleri aralığına kadar yapabilecekler. Ek yerleştirmede en fazla 30 tercih yapılabilecek. Peki DGS ek tercih ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan DSG ek tercih kılavuzu
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DGS ek tercih işlemleri 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. İşte DGS ek tercih ücreti ve başvuruları hakkında detaylar
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DGS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.