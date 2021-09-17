DGS ek tercih tarihleri ne zaman? DGS 2021 ek tercihleri için gözler ÖSYM’de
Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı, DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar tercihlerini ağustos ayında tamamladıktan sonra sonuçlarını eylül ayı içerisinde öğrendiler. Şimdi gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?
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DGS ek tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM açıklaması bekleniyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kayıtlarını yapmaya başladılar. Kayı işlemleri 19 Eylül’de sona erecek. Kayıtların ardından sıra DGS ek tercihlerine gelecek. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
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Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.