DGS ek tercih tarihleri ne zaman bitiyor? DGS 2021 ek tercih sonuçları bekleniyor
DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim’de başladı. İlk yerleşmede bir programa yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih tarihlerini bekliyorlardı. DGS ek tercihleri ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılıyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detaylar
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DGS ek tercih tarihleri tüm hızıyla devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar ek tercihlerini 15 Ekim’den itibaren yapabiliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 21 Ekim’de sona erecek. DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
DGS ek tercihleri 15 Ekim tarihinde başladı ve 21 Ekim’e kadar devam edecek. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.