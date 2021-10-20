DGS ek tercih tarihleri ne zaman bitiyor? DGS 2021 ek tercih sonuçları bekleniyor

DGS ek tercih tarihleri tüm hızıyla devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar ek tercihlerini 15 Ekim’den itibaren yapabiliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 21 Ekim’de sona erecek. DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.