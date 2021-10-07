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Haber Giriş: 07 Ekim 2021 - 09:35 | 

DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı? DGS ek tercihler için gözler ÖSYM’de

DGS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. Kayıtlar 24 Eylül'e kadar tamamlandı. Peki, DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

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DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması durumunda boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercihleri alınacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

2DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI

DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

3KAYITLAR SONA ERDİ

KAYITLAR SONA ERDİ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapıldı.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebildiler..

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