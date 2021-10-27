DGS ek tercih sonuçları ÖSYM giriş ile sorgulama: DGS 2021 ek tercih sonuçları açıklandı
DGS ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. DGS 2021 ek tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar işlemlerini 15 Ekim ve 21 Ekim tarihleri aralığında online olarak gerçekleştirmişlerdi. Bir programa kayıt hakkı kazananlar kayıtlarını kasım ayında gerçekleştirecekler. Peki, DGS ek tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı
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DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Ekim ayı içerisinde DGS ek tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar. DGS ek tercih üniversite kayıtları ise 2 Kasım tarihinde başlayacak. İşte DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ve kayıtlara dair detaylar
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
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E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.