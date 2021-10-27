DGS ek tercih sonuçları ÖSYM giriş ile sorgulama: DGS 2021 ek tercih sonuçları açıklandı

DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Ekim ayı içerisinde DGS ek tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar. DGS ek tercih üniversite kayıtları ise 2 Kasım tarihinde başlayacak. İşte DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ve kayıtlara dair detaylar