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Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 10:23 | 

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS 2021 ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim ve 21 Ekim tarihleri aralığında ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre yapılıyor. Tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde boş kalan kontenjanlara göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki, DGS 2021 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS ek tercih işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. DGS ek tercihleri 2021 yılında 15 Ekim tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 21 Ekim’e kadar yapabilecekler. İşlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptıracaklar.

2DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 14 Eylül’de açıklanmıştı.

DGS ek tercihleri 15 Ekim tarihinde başladı ve 21 Ekim’de sona erecek.

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Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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