DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercihleri alınmaya devam ediyor!

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR? Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.



Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.



