DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de erişime açılacak!
DGS ek tercih sonuçları başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından 2021 DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına kayıt hakkı kazanamayan adayların gerçekleştirdiği DGS ek tercihlerinin sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM tarafından erişime açılacak. 2021 DGS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler.
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DGS ek yerleştirme sonuçları tercih işlemlerini tamamlayan adayların odaklandığı konulardan oldu. 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleşti. DGS tercih Ssonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptıracaklar. Ancak DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz sene DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.
2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.
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Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
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DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.