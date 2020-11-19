DGS ek tercih sonuçları açıklandı! İşte 2020 DGS ek kayıt takvimi!
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen 2020 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İşte, 2020 DGS ek tercih sonuçları...
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Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ek yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Kasım 2020 tarihinde 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.