DGS ek tercih ne zaman açıklanacak? DGS 2020 ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı. Ödeme ise bugün saat 23:59’da sona erecek.



Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.