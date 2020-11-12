DGS ek tercih ne zaman açıklanacak? DGS 2020 ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de
DGS ek tercih sonuçları için araştırmalar hızlandı. DGS ek tercihleri 5 Kasım tarihinde başladı ve 11 Kasım’da sona erdi. Ödemeler için ise son gün 12 Kasım olarak açıklandı. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabildiler. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DGS ek tercihleri 5 Kasım’da başladı ve 11 Kasım’da sona erdi. Merkezi olarak düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. İşte DGS ek tercih işlemleri ile ilgili bilgiler
2
Abone Ol
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı. Ödeme ise bugün saat 23:59’da sona erecek.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.
3
Abone Ol
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.