DGS ek tercih kontenjanları taban puanları 2020 yayımlandı! İşte DGS ek tercih ücreti
DGS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. DGS ek tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre ek tercihler 2020 yılında 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Adaylar kılavuz içerisinde yer alan boş kontenjanlara göre işlemlerini yapabilecekler. İşte DGS ek tercih kontenjanları
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DGS ek tercihleri 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. DGS ek tercih kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercihler ve taban puanlar
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DGS EK TERCİH KONTENJANLARI YAYIMLANDI
2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.