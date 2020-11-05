DGS ek tercih kontenjanları taban puanları 2020 yayımlandı! İşte DGS ek tercih ücreti

DGS ek tercihleri 5 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. DGS ek tercih kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercihler ve taban puanlar