DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM duyuru ekranında!

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında, DGS ek tercihleri için ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor.



Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.



DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.