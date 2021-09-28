DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM duyuru ekranında!
DGS ek tercih tarihleri, iki yıllık önlisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların odaklandığı konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2021 DGS tercih sonuçları sonrası lisans programlarına yerleşemeyenler ikinci tercihleri beklemeye başladı. DGS ile üniversitelere yerleşip kayıtlarını yapmayan adaylardan kalan boş kontenjanlara göre ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu hazırlayarak ek tercih tarihlerini duyuruyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? İşte, 2021 DGS ek tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS ek tercihleri için gözler yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Ancak bu sene DGS ek terci tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM'den ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.
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DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önüne alındığında, DGS ek tercihleri için ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor.
Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
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Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.