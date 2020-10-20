DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2020 ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de
DGS ek tercih kılavuzu ile ilgili heyecan giderek artıyor. Dikey Geçiş Sınavı başvuruları haziran ayında alındı. Adaylar 9 Ağustos’ta sınava girdiler. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih başvurularına çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek. Peki DGS 2020 ek tercih tarihleri ne zaman? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DGS ek tercih tarihlerinin ne zaman olacağı araştırılıyor. DGS tercih sonuçları 2020 yılında 7 Ekim’de erişime açıldı. Adaylar heyecanla ek yerleştirmeleri beklemeye başladılar. 2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı.
2
Abone Ol
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019’da yapılmıştı.
3
Abone Ol
DGS’DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.