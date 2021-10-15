DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2021 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar

DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve boş kontenjan bilgisi yayımlanan kılavuz ile belli oldu. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim tarihinde başlayıp, 21 Ekim’e kadar devam edecek. Adaylar ek tercih işlemlerini yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre yapacaklar. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Bu yıl ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak açıklandı.