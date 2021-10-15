DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2021 DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar
DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS ek tercih tarihleri bu kılavuz ile belli oldu. -DGS ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar. Peki, DGS ek tercihleri nasıl yapılır?
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DGS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve boş kontenjan bilgisi yayımlanan kılavuz ile belli oldu. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim tarihinde başlayıp, 21 Ekim’e kadar devam edecek. Adaylar ek tercih işlemlerini yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre yapacaklar. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Bu yıl ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak açıklandı.
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DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.