DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu
DGS sınav sonuç tarihi söz konusu sınavla beraber gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Temmuz'da gerçekleşecek olan 2021 DGS'ye 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlayacaklar. 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak DGS'nin ardından sınav soru ve cevapları yayınlanacak. Binlerce adayın ter dökeceği DGS sınavının sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak. Peki, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. 21-31 Mayıs tarihlerinde başvuruları alınan DGS bugün gerçekleşecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Takvime göre DGS sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
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SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
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a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.