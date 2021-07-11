DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. 21-31 Mayıs tarihlerinde başvuruları alınan DGS bugün gerçekleşecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Takvime göre DGS sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.