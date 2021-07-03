DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2021 DGS sınav ve sonuç tarihi belli oldu
DGS sınav tarihi için geri sayım sürüyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ÖSYM sınav takvimine göre temmuz ayında organize edilecek. Ardından ise DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Söz konusu sınava günler kala sınav hazırlıklarına devam eden adaylar bir yandan da DGS sınav süresini öğrenmek istiyor. Peki, DGS ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, 2021 DGS sınav ve sonuç tarihi hakkında bilgiler.
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DGS sınavı ne zaman sorusu ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yanıt buldu. Başvuru işlemlerinin 21-31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştiren adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala sınav tarihine odaklandı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı söz konusu sınav 11 Temmuz 2021'de saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sınavda 150 dakika süre tanınacak. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.
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DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre sınav 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
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SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan vekoşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday Abirinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse veaday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğuiçin aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olmasıdurumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanındasayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelikverilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yinede sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
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Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç),mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen birnedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığıncadeğerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlartamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birliktebaşvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihineyerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.