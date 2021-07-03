DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2021 DGS sınav ve sonuç tarihi belli oldu

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan vekoşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.



Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday Abirinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse veaday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğuiçin aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olmasıdurumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanındasayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelikverilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yinede sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.



