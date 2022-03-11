DGS başvurusu ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

DGS başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Dikey Geçiş Sınavı bu yıl temmuz ayında düzenlenecek. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzuna göre işlemlerini tamamladıktan sonra sınava 3 Temmuz'da girecekler. İşte DGS başvuruları hakkında bilgiler