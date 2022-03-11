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DGS başvurusu ne zaman yapılacak? DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

#DGS#Dgs 2022#Dgs Başvuru

DGS başvuru ve sınav tarihi, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler bu sene DGS’ye girecekler. Sınav bu yıl temmuz ayında düzenlenecek. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman?

1/3DGS başvurusu ne zaman yapılacak DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

DGS başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Dikey Geçiş Sınavı bu yıl temmuz ayında düzenlenecek. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzuna göre işlemlerini tamamladıktan sonra sınava 3 Temmuz'da girecekler. İşte DGS başvuruları hakkında bilgiler

2/3DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

3/3DGS başvurusu ne zaman yapılacak DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

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#DGS#Dgs 2022#Dgs Başvuru