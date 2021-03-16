DGS başvurusu ne zaman alınacak? İşte 2021 DGS takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) öncesi araştırmalar hız kazandı. Bu yıl DGS'ye katılım sağlamayı planlayan on binlerce aday, DGS için belirlenen başvuru tarihine odaklandı. Öte yandan DGS sınav tarihi de sorgulanıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman? 2021 DGS ne zaman?
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Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuruları için geri sayım başladı. İşte, 2021 DGS takvimi...
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2021 DGS TAKVİMİ
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.
Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.
DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.
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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.
DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.
Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz.
Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.