DGS başvuru ekranı 2021! ÖSYM DGS başvuru ücreti ve detayları
DGS başvurusu için beklenen güne girildi. DGS 2021 başvuru ücreti ve detayları yayımlanan kılavuz üzerinden detaylıca görüntülenebilecek. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak. Peki, 21 Mayıs tarihine yapılacağı açıklanan DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DGS başvuru işlemi internet üzerinden kolayca yapılabilecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek olan DGS başvuruları, para yatırma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte sona erecek. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır ve para yatırma işlemi nasıl gerçekleşir? İşte, DGS başvuru ücreti ve para yatırma hususundaki detaylar
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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.
Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.
DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
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DGS SINAVI NE ZAMAN?
Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.
DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.