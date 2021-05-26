DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS 2021 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor? ÖSYM AİS başvuru ekranı
DGS başvuruları 21 Mayıs tarihinde başladı. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar başvuru işlemlerini 31 Mayıs'a kadar yapabilecekler. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. ÖSYM tarafından organize edilecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar, DGS başvuru tarihinde yer alan bankalara sınav ücretini yatıracaklar. Başvurular ise ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte, 2021 DGS başvuruları hakkında bilgiler.
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1
DGS başvuru ücreti 2021 yılı başvuru işlemlerinin başlamasının ardından gündeme geldi. DGS başvuru tarihi bu yıl ÖSYM tarafından 21 – 31 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir. DGS başvuru ücreti 150 TL olarak açıklandı.
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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS başvuru ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
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Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücretyatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Sınav ücreti ödeme işlemleri 1 Haziran 2021 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.