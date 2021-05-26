DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS 2021 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor? ÖSYM AİS başvuru ekranı

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR? DGS başvuru ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)