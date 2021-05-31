DGS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi

2021 DGS sınav tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. 4 yıllık üniversite eğitimini geçiş yapmak için sınava girecek olan adaylar, heyecanla sınav tarihini bekliyor. Öte yandan başvuru bitiş tarihi de sorgulanan bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2021 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi...