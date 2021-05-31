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Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 19:45 | 

DGS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi

2021 Dikey Geçiş Sınavına yönelik başvurular yoğunlaştı. DGS başvuru takvimi, ön lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. Adaylar DGS sınavı ile 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlama şansı yakalıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman bitecek?

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2021 DGS sınav tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. 4 yıllık üniversite eğitimini geçiş yapmak için sınava girecek olan adaylar, heyecanla sınav tarihini bekliyor. Öte yandan başvuru bitiş tarihi de sorgulanan bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2021 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi...

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2021 DGS başvuruları için son tarih ise 31 Mayıs olarak açıklandı.

32021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11.07.2021 tarihinde gerçekleşecek.

4DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları ise ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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