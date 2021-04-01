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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 17:06 | 

DGS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 DGS başvuru tarihini açıkladı

DGS başvuruları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans eğitimine geçiş yapmak için öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS sınavı ÖSYM takvimine göre 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. DGS başvuru işlemi ise mayıs ayında gerçekleşecek. DGS'ye katılacak olan adaylar sınav kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında müracaatlarını tamamlayacaklar. Gözler şimdi DGS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtında. İşte, 2021 DGS başvuru tarihi ile ilgili bilgiler.

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