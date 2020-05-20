DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 DGS takvimi
Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuruları için geri sayım başladı. Yakın zaman önce ÖSYM, DGS için başvuruların alınmaya başlayacağı tarihi açıklamıştı. Peki, DGS başvuruları ne zaman? 2020 DGS ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (2020- DGS) öncesi araştırmalar hız kazandı. Bu yıl DGS'ye katılım sağlamayı planlayan on binlerce aday, DGS için belirlenen başvuru tarihine odaklandı. Öte yandan DGS sınav tarihi de sorgulanıyor. İşte, 2020 DGS takvimi...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi.
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ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sonuçları ise 9 Eylül 2020'de ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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DGS başvuruları 9-17 Haziran 2020 tarihleri aralığında yapılacak.
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2020-DGS için belirlenen geç başvuru günü ise 3 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
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Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.
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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.