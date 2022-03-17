DGS başvuruları ne zaman? 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

DGS 2022 başvuru ve sınav tarihleri yayınlanan takvimle duyuruldu. 3 Temmuz 202 tarihinde gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.