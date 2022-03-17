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DGS başvuruları ne zaman? 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

#DGS#DGS Başvuruları#2022 DGS

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar başvuru tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. 2022 ÖSYM takvimine göre, bu yıl DGS başvuruları mayıs ayında alınmaya başlanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Peki, DGS başvuruları ne zaman? 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

1/3DGS başvuruları ne zaman 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

DGS 2022 başvuru ve sınav tarihleri yayınlanan takvimle duyuruldu. 3 Temmuz 202 tarihinde gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

2/3DGS başvuruları ne zaman 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

3/3DGS başvuruları ne zaman 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

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