DGS başvuruları ne zaman? 2020 DGS başvuru ve sınav takvimi
Önlisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrencilere yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen DGS için araştırmalar hız kazandı. Sınava girmek isteyen öğrenciler, DGS başvuru tarihini ve DGS'nin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 DGS ne zaman yapılacak?
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan DGS başvuruları, sınav kılavuzunun yayımlanması ardından başlayacak. İşte, 2020 DGS hakkında merak edilenler...
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Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.
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DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.