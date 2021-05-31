DGS başvuru ve para yatırma detayları! DGS paraları hangi bankaya yatıyor?
DGS başvurusu ve para yatırma işlemi için son saatlere girildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan DGS başvuru işlemi, internet üzerinden de kolayca gerçekleşebilecek. DGS para yatırma işlemi banka üzerinden ya da online olarak gerçekleşebilecek. Peki, DGS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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DGS başvurusu bugün sona erecek. DGS başvuru ekranı aracılığıyla 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarabilmelerine imkan tanıyan sınava kayıt yapacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin DGS başvuru ekranına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek. DGS başvuru ücreti 2021 yılında 150 TL olacak. 31 Mayıs tarihinde kadar devam edecek olan DGS başvuru işlemi, online olarak tamamlanabilecek. Peki, ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM DGS paraları nereye yatırılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DGS BAŞVURU EKRANI
DGS başvurusu için beklenen güne girildi. DGS 2021 başvuru ücreti ve detayları yayımlanan kılavuz üzerinden detaylıca görüntülenebilecek. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak.
DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.
Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.
DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.
DGS başvuru ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücretyatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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E-DEVLET İLE DGS BAŞVURUSU EKRANI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.