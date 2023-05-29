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DGS BAŞVURU ÜCRETİ VE SINAV TARİHİ 2023 || ÖSYM açıkladı! DGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

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#2023 DGS#DGS Başvuru Ücreti#DGS Başvuru Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 14:49

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları 29 Mayıs'ta alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS başvuru ücreti deprem bölgesi ve ülke genelinde sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM deprem bölgesi DGS başvuru ücreti ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır? İşte, 2023 DGS sınavı başvuru tarihi ve başvuru kılavuzu...

1/5DGS BAŞVURU ÜCRETİ VE SINAV TARİHİ 2023 || ÖSYM açıkladı DGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar

ÖSYM, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Öte yandan ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

2/5DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. DGS başvuru ücreti bu sene 270,00 TL olarak belirlendi.

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan Sınav ücreti almayacak.

3/52023 DGS BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE, NASIL YAPILIR

2023 DGS BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE, NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/5DGS BAŞVURU ÜCRETİ VE SINAV TARİHİ 2023 || ÖSYM açıkladı DGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar
5/52023 DGS SINAVI NE ZAMAN

2023 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.

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