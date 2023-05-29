DGS BAŞVURU ÜCRETİ VE SINAV TARİHİ 2023 || ÖSYM açıkladı! DGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2023 DGS BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE, NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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