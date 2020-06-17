DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? DGS ücreti ne kadar?
DGS başvuruları adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 9 Haziran’da başlayan başvurular bugün sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri ise 18 Haziran’da sona erecek. Ödemeler belirtilen bankalarda ve ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yapılabiliyor. Bu yıl DGS ücreti 130 TL oldu. İşte DGS ücreti ödemesi ile ilgili merak edilenler…
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DGS başvuru ücreti, sınav başvurularını yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlıyorlar. DGS ücreti ödeme işlemi 18 Haziran’da bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitimine kadar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’a kadar yapılabilecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? DGS başvuru ücreti 130 TL’dir.
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DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
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DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN KADAR ÖDENİYOR?
Sınav ücreti ödeme işlemleri 18 Haziran 2020 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.