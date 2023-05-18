DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | DGS ne zaman, ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru takvimi

DGS sınav tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimi ile adayların odaklandığı konuların başında geliyor. lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek olan DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından gerçekleşecek. Başvuru işlemleri mayıs ve haziran ayında tamamlandıktan sonra adaylar DGS sınavına 16 Temmuz 2023 tarihinde katılım sağlayacaklar. Sınav ücreti ise henüz belli olmadı. Peki, DGS ne zaman? İşte, ayrıntılar.