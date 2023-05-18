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DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | DGS ne zaman, ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru takvimi

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#DGS#ÖSYM#DGS Başvuru Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 01:54

DGS başvurularının ne zaman başlayacağı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları mayıs ayında alınmaya başlanacak. DGS başvurularını adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile tamamlayacaklar. Sınav ücreti ise DGS başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, DGS sınav takvimi ve ayrıntılar.

1/5DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | DGS ne zaman, ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı mı İşte 2023 DGS başvuru takvimi

DGS sınav tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimi ile adayların odaklandığı konuların başında geliyor. lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek olan DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından gerçekleşecek. Başvuru işlemleri mayıs ve haziran ayında tamamlandıktan sonra adaylar DGS sınavına 16 Temmuz 2023 tarihinde katılım sağlayacaklar. Sınav ücreti ise henüz belli olmadı. Peki, DGS ne zaman? İşte, ayrıntılar.

2/5DGS 2023 NE ZAMAN

DGS 2023 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS ÖSYM'nin sınav takvimine göre 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek.

3/5DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

4/5DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sınav başvuru ücretleri belli olacak.

5/5DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | DGS ne zaman, ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı mı İşte 2023 DGS başvuru takvimi

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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#DGS#ÖSYM#DGS Başvuru Tarihi