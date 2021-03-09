DGS başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından organize edilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi, merak edilen konular arasında yer alıyor. DGS için başvuruların ne zaman alınacağının yanı sıra sınav tarihi de araştırılıyor. Peki, 2021 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
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Ön Lisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrenciler, gireceği DGS hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. DGS 2021'in yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak. İşte, 2021 DGS takvimi hakkında merak edilenler...
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2021 DGS TAKVİMİ
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.
Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.
DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.
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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.
DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.
Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz.
Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.