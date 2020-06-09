DGS başvuru tarihi ne zaman ve ÖSYM DGS sınav ücreti belli oldu mu?

Her yıl, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından organize edilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yılki etabı için araştırmalar hız kazandı. Binlerce adayın ter dökeceği DGS'nin 2020 etabı için hazırlıklarına devam eden adaylar bir yandan da tarih bilgisi sorguluyor. DGS başvuru tarihi ne zaman? 2020 DGS başvuru ne zaman?



DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



DGS hakkında adaylar araştırma yapmaya devam ediyor. DGS 2020'nin yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak.