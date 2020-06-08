DGS başvuru tarihi ne zaman? 2020 DGS başvurusu ne zaman?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK? Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.