DGS başvuru sayfası! DGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır?
DGS başvurusu 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. DGS başvuru ekranı erişime açıldı. Eğitim kariyerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin DGS başvuru ekranına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek. DGS başvuru ücreti 2021 yılında 150 TL olacak. 31 Mayıs tarihinde kadar devam edecek olan DGS başvuru işlemi, online olarak tamamlanabilecek. Peki, ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılacak? İşte, DGS başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında detaylı bilgiler
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DGS başvuru ücreti ve başvuru ekranı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimine göre Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. 21 Mayıs tarihinde başlayan DGS başvuruları için adayların başvuru ücretini kılavuzda yer alan bankalara yatırması gerekecek. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte, DGS başvuru ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvurusu için beklenen güne girildi. DGS 2021 başvuru ücreti ve detayları yayımlanan kılavuz üzerinden detaylıca görüntülenebilecek. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak.
DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.
Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.
DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.
DGS başvuru ücreti 150 TL olarak aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücretyatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretiniyatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleriyeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önündebulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internetaracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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E-DEVLET İLE DGS BAŞVURUSU EKRANI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
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DGS SINAVI NE ZAMAN?
Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.
DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.