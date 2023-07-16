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DGS 2023 PUAN HESAPLAMA || DGS puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı'nda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

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#DGS 2023#DGS Puan Hesaplama#Dikey Geçiş Sınavı Puanı Nasıl Hesaplanır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:01

DGS 2023 puan hesaplama işlemi, soru ve cevap anahtarının yayınlanmasıyla en çok sorgulanan konulardan biri olacak. 2023 Dikey Geçiş Sınavı, bugün (16 Temmuz Pazar) ÖSYM tarafından uygulanacak. Adaylar 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak veya açık-uzaktan eğitimden örgün eğitime geçmek için DGS sınav sorularını çözecek. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sonuçlar ise sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Peki DGS puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı'nda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte ÖSYM kılavuz bilgileri...

1/4DGS 2023 PUAN HESAPLAMA || DGS puanı nasıl hesaplanır ÖSYM Dikey Geçiş Sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu

DGS puanı nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023 Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz Pazar günü uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Cevaplama süresi 135 dakika olacak. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

2/4DGS PUAN HESAPLAMA 2023

DGS PUAN HESAPLAMA 2023

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

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3/4DGS SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU

DGS SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.

4/4ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2023-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.

2023-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecek:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

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