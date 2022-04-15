DGS 2022 ne zaman? İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri

2022 DGS başvurusu için geri sayım devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, DGS başvurusu araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. İşte, Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri...