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DGS 2022 ne zaman? İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri

#DGS#ÖSYM

Eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü DGS, 2022 yılında temmuz ayında gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav için başvuru süreci de kısa süre sonra işlemeye başlayacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2022 DGS ne zaman?

1/3DGS 2022 ne zaman İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri

2022 DGS başvurusu için geri sayım devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, DGS başvurusu araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. İşte, Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri...

 

2/3DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanan olan kılavuz ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl sınava girmek isteyenler 150 TL sınav ücreti yatırdılar.

3/3SINAV TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

SINAV TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

 

 

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#DGS#ÖSYM