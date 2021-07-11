DGS 2021 soru yorumları... DGS sınavı nasıldı, zor muydu?

DGS YORUMLARI Paragraf sorusunda geçen bir cümle: "Kendi zamanınızı başkalarının yetmezliklerindeki karanlığa teslim etmeyiniz; hayat çok kısa ve yapacak çok işiniz var"



Keşke matematik için de zaman verseydiniz. O kadar kitap okuyorum yine bir türlü yetmiyor zaman ,ceza ya da eminem falan olmak gerek Türkçe soruları için



Bu kadar kötü ve zor bir sınava denk gelmemiştim. #dgs2021



Keşke biraz matematik bilgim olsaydı da Türkçede ki sorularla hiç tanışmasaydım



Paragraflı matematik sorusu mu olur ya #dgs2021



Abim sınavdan çıktı diyor ki coğrafya sorusu aradım bulamadım. Eğitimle olan ilişkimize ailecek son veriyoruz.



#dgs2021 50. Sorudan sonra yine son 10 tane sözel mantık sorusu gelmiştir



Yok gılgamış destanı yok mısırlılar yok sümerliler nesin sen tyt tarih sorusu olacakken dgs sözele mi düştün #dgs2021



Bu nasıl sınavdı 25 matematik sorusu çözdükten sonra beynim donmaya başladı #dgs#dgs2021 abi o koltuk sorusu bir bana mı zor geldi?



O ve yandaki ağaç sorusu son kalan enerjimi de tüketti. Sayısalcıya göre yapılabilir ama kesinlikle sözelci sorusu değil.



Sözel mantığındaki ilk sorusu kolaydı 2. Sine vakit yetmedi .