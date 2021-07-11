DGS 2021 soru yorumları... DGS sınavı nasıldı, zor muydu?
ÖSYM tarafından bugün düzenlenen DGS'ye binlerce aday katıldı. Sınavdan çıkan adaylar, hem soruları değerlendirmek hem de rakiplerinin ne yaptığını öğrenmek için DGS soru yorumlarını online platformlar üzerinden paylaşıyor. Peki, 2021 DGS soruları nasıldı, zor muydu? İşte adayların paylaştığı DGS yorumlarından bazıları...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı.Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
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DGS adayları sosyal medyada sınavların sorularıyla ilgili analizlerini yapıyor. Twitter'da DSG 2021 etiketi TT oldu. İşte DGS etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları...
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DGS YORUMLARI
Paragraf sorusunda geçen bir cümle: "Kendi zamanınızı başkalarının yetmezliklerindeki karanlığa teslim etmeyiniz; hayat çok kısa ve yapacak çok işiniz var"
Keşke matematik için de zaman verseydiniz. O kadar kitap okuyorum yine bir türlü yetmiyor zaman ,ceza ya da eminem falan olmak gerek Türkçe soruları için
Bu kadar kötü ve zor bir sınava denk gelmemiştim. #dgs2021
Keşke biraz matematik bilgim olsaydı da Türkçede ki sorularla hiç tanışmasaydım
Paragraflı matematik sorusu mu olur ya #dgs2021
Abim sınavdan çıktı diyor ki coğrafya sorusu aradım bulamadım. Eğitimle olan ilişkimize ailecek son veriyoruz.
#dgs2021 50. Sorudan sonra yine son 10 tane sözel mantık sorusu gelmiştir
Yok gılgamış destanı yok mısırlılar yok sümerliler nesin sen tyt tarih sorusu olacakken dgs sözele mi düştün #dgs2021
Bu nasıl sınavdı 25 matematik sorusu çözdükten sonra beynim donmaya başladı #dgs#dgs2021 abi o koltuk sorusu bir bana mı zor geldi?
O ve yandaki ağaç sorusu son kalan enerjimi de tüketti. Sayısalcıya göre yapılabilir ama kesinlikle sözelci sorusu değil.
Sözel mantığındaki ilk sorusu kolaydı 2. Sine vakit yetmedi .