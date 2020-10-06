DGS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfası

2020 DGS tercih sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 7 Eylül’de sonuçları açıklanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde adaylar üniversitelerin dikey geçiş kontenjanlarına yerleşecekler. ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile ilan edilecek olan DGS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlanacak. Ancak 2020 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. İşte, detaylar.