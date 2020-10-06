DGS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS sonuç sorgulama sayfası
DGS tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanan 2020 DGS tercihlerinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. 4 yıllık yükseköğretim bölümlerine girmeyi bekleyen öğrenciler, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılar.
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2020 DGS tercih sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 7 Eylül’de sonuçları açıklanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde adaylar üniversitelerin dikey geçiş kontenjanlarına yerleşecekler. ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile ilan edilecek olan DGS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlanacak. Ancak 2020 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS tercih işlemleri ÖSYM tarafından 25 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşti. Geçen yıl DGS tercih sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde tarihinde açıklanmıştı.
ÖSYM 2020 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DGS tercih sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden T.C kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile değerlendirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
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ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.