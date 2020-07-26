DGS 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi sorgulama

DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. DGS sınav giriş belgesi sınava girecek adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 9 Ağustos’ta girecek olan sınava başvuran adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde adayların sınav giriş belgesini sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekleri duyuruldu. Henüz giriş belgeleri yayımlanmadı.