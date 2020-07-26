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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 12:40,

DGS 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanır? DGS sınav giriş belgesi sorgulama

DGS sınav yerleri 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Merkezi olarak düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 9 Ağustos’ta yapılacak. Adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler arasında sınav giriş belgesi de bulunuyor. Peki DGS 2020 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. İşte detaylar…

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DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. DGS sınav giriş belgesi sınava girecek adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 9 Ağustos’ta girecek olan sınava başvuran adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde adayların sınav giriş belgesini sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekleri duyuruldu. Henüz giriş belgeleri yayımlanmadı.

2DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR
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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili net tarih açıklaması yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde, ‘Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.’ bilgisi yer alıyor.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3DGS NE ZAMAN YAPILACAK
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DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sonuçlar 9 Eylül'de erişime açılacak.

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