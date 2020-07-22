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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 11:52,

DGS 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru bekleniyor

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri yerlerin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. Günler öncesinden başvurularını yapıp sınava yönelik hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanmasına odaklandı. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

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2020 DGS kapsamında sınava girerek hedefledikleri lisans programlarına geçiş yapmak için gün sayan önlisans mezunu binlerce aday, 2020 DGS sınav giriş belgelerinin ÖSYM tarafından ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK
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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

DGS sınav giriş belgesi için ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini sınava 15 gün kala açıkladığı ele alınırsa, DGS sınav yerlerinin 24 Temmuz itibariyle erişime açılması bekleniyor.

32020 DGS NE ZAMAN
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2020 DGS NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

4DGS HAKKINDA
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DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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