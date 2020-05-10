DGS 2020 başvurusu ne zaman? DGS başvuruları ne zaman?
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurusu için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, DGS başvurusu araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Gözler ÖSYM'dn gelecek açıklama ve haberlerde. Peki, DGS 2020 başvurusu ne zaman? DGS başvuruları ne zaman?
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Eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü DGS, 2020 yılında ağustos ayında gerçekleştirilecek. Her yıl binlerce adayın ter döktüğü sınav için ÖSYM'nin belirlediğİ takvim, söz konusu sınavda ter dökecek vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, 2020 DGS başvuruları ve sınav takvimi hakkında bilgi...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi.
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ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın başvuru tarihi ise henüz belli olmadı.
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ÖSYM'den DGS başvuruları hakkında bir açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.