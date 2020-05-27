DGS 2020 başvuru tarihi belli oldu! DGS ne zaman yapılacak?
DGS başvuru tarihi ve ücreti araştırılan konular arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Adayların başvuru kılavuzu içerisinde belirtilen bankalara, sınav ücretlerini de ödemeleri gerekiyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav ve başvuru tarihi ertelendi. Peki DGS ne zaman yapılacak?
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DGS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihinin ertelendiği duyurulmuştu. ÖSYM tarafından yayınlanan yeni takvim içerisinde başvuru ve sınav tarihi de belli oldu. Peki DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen sorular ile ilgili detaylar…
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DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak. DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL oldu.
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DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav her yıl belirtilen tarihte saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılıyor.