DGS 2020 başvuru tarihi belli oldu! DGS ne zaman yapılacak?

DGS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihinin ertelendiği duyurulmuştu. ÖSYM tarafından yayınlanan yeni takvim içerisinde başvuru ve sınav tarihi de belli oldu. Peki DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen sorular ile ilgili detaylar…