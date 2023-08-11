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DGS 1 ham puan nedir? DGS sonuçlarına ön lisans başarı puanı ekleniyor mu? İşte DGS 2023 puan hesaplama bilgileri...

Güncelleme Tarihi:

#DGS 2023#DGS Puan Hesaplama#DGS Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 11:50

2023 DGS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavın sonuçları adayların erişimine açıldı. Şimdi de sıra DGS tercihlerinde! Dikey Geçiş Sınavı puanlarının belli olmasıyla tercih süreciyle ilgili bazı detaylar da merak konusu oldu. Bunlardan biri de ham puan ve puan hesaplama konusu oldu. Peki DGS 1 ham puan nedir? DGS sonuçlarına önlisans başarı puanı ekleniyor mu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/3DGS 1 ham puan nedir DGS sonuçlarına ön lisans başarı puanı ekleniyor mu İşte DGS 2023 puan hesaplama bilgileri...

DGS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr' sayfasından TC kimlik no ve şifreleri ile ulaşabilecek. Puan durumunu öğrenen adayların gündeminde şimdi de tercihler var. Bu kapsamda "DGS sonuçlarına önlisans başarı puanı ekleniyor mu?" sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

2/3DGS 1 HAM PUAN NEDİR

DGS 1 HAM PUAN NEDİR?

DGS sınavında daha önce 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda bu kural kaldırıldı ve 1 ham puan uygulamasına geçildi. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.

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3/3DGS SONUÇLARINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİYOR MU

DGS SONUÇLARINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİYOR MU?

2023-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde utularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanmaktadır.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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