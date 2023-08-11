DGS 1 ham puan nedir? DGS sonuçlarına ön lisans başarı puanı ekleniyor mu? İşte DGS 2023 puan hesaplama bilgileri...

DGS SONUÇLARINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİYOR MU?
2023-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde utularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanmaktadır.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanır.
2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.