Atalarından miras kalan atıl durumdaki topraklara ektiler! Gelin görümce beraber yapıyor: 'Sabah 5'te uyanıp başlıyoruz'

Nazan Dalmaz da çilek işi yapmayı kendisinin çok istediğini anlattı.

Kardeşinin ve görümcesinin çok destek olduğunu aktaran Dalmaz, "Birlikte çok güzel oluyor. Burası 2 dönüm. Bu daha ilk senemiz. Fideler de bu sene dikildi. Çok severek yapıyorum. Sabır isteyen ve gayret isteyen bir iş. Pes etmeyeceksin, pes ettiğin anda küser. Hem bu işi seviyorum hem de ekstra aileme ekonomik faydam oluyor." diye konuştu.

Anne Meliha Usta ise kızının ve gelininin çok becerikli olduğunu, onlarla gurur duyduğunu söyledi.

Gelininin ve kızının çok iyi anlaştığını belirten Usta, "Bura boş, otluk alandı. Taşını toprağını toplayıp değerlendirdiler. Güzel bir iş yaptılar. Ben de çok mutluyum." dedi.