Devletin dağıttığı 1 GB internet nasıl alınır? 1 GB internet hediyesi nasıl alınır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin ramazanda internet kullanan abonelerine 1'er gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığına işaret eden Karaismailoğlu’nun açıklaması ardından 1 GB internet hediyesinin nasıl tanımlanacağı merak konusu oldu. Peki, 1 GB internet hediyesi nasıl alınır? Herkes 1 GB internet hediyesi alabilecek mi?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,"Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak." Açıklaması ardından 1 GB internetin operatörlere nasıl aktarılacağı soruları gündeme geldi. Peki, devletin dağıttığı 1 GB internet nasıl alınır? Ramazan için gelen 1 GB internet nasıl kullanılır?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararları açıklarken tüm vatandaşlara hediye 1 GB vereceklerini duyurdu.
Karaismailoğlu, "Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine ramazan ayında 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
1 GB internet hediyesinin alınması için vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasının gerekli olup olmadığı ise belirtilmedi. Bu konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.
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"Sağlık çalışanlarına aylık 15 gigabyte"
Karaismailoğlu, Kovid-19 sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da bildirdi. Söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını dile getiren Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini anlattı. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." dedi.