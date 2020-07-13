Devlet memuru ve sözleşmeli personel olmak isteyenler dikkat! İşte o ilanlar

Kamuya personel alımı için ilanlar gelmeye devam ediyor. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.İşte o ilanlar...BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAKTRAKYA ÜNİVERSİTESİ 270 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAKTÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 120 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAKOSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAKBARTIN ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL ALACAKISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL ALACAKKOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELDE A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKTRABZON ÜNİVERSİTESİ 21 AKADEMİK PERSONEL ALACAKSURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAKKOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKTEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEPEBAŞI TURİZM SAĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKBURDUR BEL.İŞLETMESİ BİMTAŞ A.Ş., 5 SÜREKLİ İŞÇİ (GARSON) ALACAKALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALBEL ALTINOVA A.Ş., 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKTEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKHOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HOCALAR TAŞ PET VE PET ÜRN. LTD.ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKBAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKKOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOZAN İMAR TİC. SAN. PER.LTD. ŞTİ. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAKURLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI URİT URLA İNŞ.TUR.LTD. ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKEYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESTUR EYÜPSULTAN BEL.ORG. A.Ş. 25 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAKGÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKDİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN DİBEL PER. HİZM. TUR. A.Ş.,4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKSUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SUNBETON İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SPOR YÖNETİCİSİ ALACAKKEPEZ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 60 SÜREKLİ 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKJANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAKGAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR ALACAKYILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 ZABITA MEMURU ALACAKGEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 45 ZABITA MEMURU ALACAKTOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOKBEL İNŞ.TEM.ENR.GID.LTD.ŞTİ., 14 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKDEMRE(KALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKEYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAKDÜZCE ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL ALACAKÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL ALACAKSAMSUN ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL ALACAKAFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 26 AKADEMİK PERSONEL ALACAKAFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ AFJET AFYON JEOTERMAL ELEK.ÜRT. A.Ş., 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKDEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİRMENAYVALI TAŞIMACILIK SAN TİC LTD. ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKDÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜZAĞAÇ TAŞ.PET. VE PET.ÜRN. GID. SAN LTD.ŞTİ., 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKHOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HOCALAR TAŞ. PET VE PET.ÜRN LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKKARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARADİLLİ PET VE PET.ÜRN GID.HAY. SAN TİC.LTD.ŞTİ.,4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKSARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAR-BEL DANIŞ GID.A.Ş., 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKBANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKMURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA FALEZ-ÇEVRE-YÖN. TİC. A.Ş 2 MİMAR ALACAKTONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKEZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKBORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAKAKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKLÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKBODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 42 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKOSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKKAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKÇARDAK (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKURLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKİZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş 14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKAMASYA ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAKHAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MÜHENDİS ALACAKADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAKKÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAKÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOBANLAR TAŞ. VE TURZ. TEM. İNŞ. TAAH. TARIM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 29 AKADEMİK PERSONEL ALACAKSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MANULAŞ 2 ŞOFÖR ALACAKAMASYA ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL ALACAKMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇORUM ORTAKÖY KAZI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAKİZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 11 AKADEMİK PERSONEL ALACAKERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL ALACAKBURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 41 AKADEMİK PERSONEL ALACAKPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 37 AKADEMİK PERSONEL ALACAKYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL ALACAKBAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKKUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKTÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL ALACAKSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 103 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKKAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 117 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALACAKBİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 21 AKADEMİK PERSONEL ALACAKMANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL ALACAKGİRESUN ÜNİVERSİTESİ 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKTÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BİLGEM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAKKİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK