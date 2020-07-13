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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 07:24,

Devlet memuru ve sözleşmeli personel olmak isteyenler dikkat! İşte o ilanlar

Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.

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Kamuya personel alımı için ilanlar gelmeye devam ediyor. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı.

KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.

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İşte o ilanlar...

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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

4
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

270 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

5
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ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

6
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TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

120 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

7
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OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

8
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BARTIN ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

9
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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

10
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELDE A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

11
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TRABZON ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

12
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SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK

13
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KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

14
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TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEPEBAŞI TURİZM SAĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

15
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BURDUR BEL.İŞLETMESİ

BİMTAŞ A.Ş., 5 SÜREKLİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK

16
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ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALBEL ALTINOVA A.Ş., 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

17
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TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

18
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HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HOCALAR TAŞ PET VE PET ÜRN. LTD.ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

19
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BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

20
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KOZAN İMAR TİC. SAN. PER.LTD. ŞTİ. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

21
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ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK

22
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URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

URİT URLA İNŞ.TUR.LTD. ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

23
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EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ESTUR EYÜPSULTAN BEL.ORG. A.Ş. 25 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK

24
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GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

32 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

25
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DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYDIN DİBEL PER. HİZM. TUR. A.Ş.,4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

26
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ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

27
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SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SUNBETON İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

28
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ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SPOR YÖNETİCİSİ ALACAK

29
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KEPEZ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

60 SÜREKLİ 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

30
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JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

31
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GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 MEMUR ALACAK

32
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YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

30 ZABITA MEMURU ALACAK

33
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GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

45 ZABITA MEMURU ALACAK

34
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TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TOKBEL İNŞ.TEM.ENR.GID.LTD.ŞTİ., 14 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

35
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DEMRE(KALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

36
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EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

37
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

38
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

39
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SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

40
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AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

41
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AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

AFJET AFYON JEOTERMAL ELEK.ÜRT. A.Ş., 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

42
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DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EĞİRMENAYVALI TAŞIMACILIK SAN TİC LTD. ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

43
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DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜZAĞAÇ TAŞ.PET. VE PET.ÜRN. GID. SAN LTD.ŞTİ., 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

44
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HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HOCALAR TAŞ. PET VE PET.ÜRN LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

45
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KARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARADİLLİ PET VE PET.ÜRN GID.HAY. SAN TİC.LTD.ŞTİ.,4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

46
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SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAR-BEL DANIŞ GID.A.Ş., 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

47
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BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

48
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MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTALYA FALEZ-ÇEVRE-YÖN. TİC. A.Ş 2 MİMAR ALACAK

49
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TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

50
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EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

51
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BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

52
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ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

53
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AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

54
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LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

55
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BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

42 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

56
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OSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

57
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KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

58
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ÇARDAK (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

59
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URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

60
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ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

61
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İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

62
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

63
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HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MÜHENDİS ALACAK

64
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ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

65
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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

66
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ÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇOBANLAR TAŞ. VE TURZ. TEM. İNŞ. TAAH. TARIM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

67
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

68
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

69
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MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MANULAŞ 2 ŞOFÖR ALACAK

70
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

71
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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

72
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ÇORUM ORTAKÖY KAZI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

73
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İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

74
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

75
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ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

76
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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

77
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

78
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

79
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BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

80
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KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

81
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

82
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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

83
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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

103 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

84
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

85
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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

117 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

86
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ER ALACAK

87
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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

88
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

89
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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

90
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BİLGEM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

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