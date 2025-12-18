"DUBAÄ°'YE BÄ°RÄ°NCÄ° SINIF, KALÄ°TELÄ° BAL GÖNDERDÄ°K"

TandoÄŸan, AA muhabirine, Van balÄ±nÄ±n uluslararasÄ± pazardaki bilinirliÄŸini artÄ±rmak istediÄŸini söyledi.

Tesisini büyüterek ekonomiye ve istihdama daha çok katkÄ± sunmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TandoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tesisimiz 5 bin metrekare alana kurulu. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KÄ±rsal KalkÄ±nma YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Desteklemesi ProgramÄ± kapsamÄ±nda projemizi hayata geçirdik. Bölgenin en büyük bal paketleme, iÅŸleme ve depolama tesislerinden biri konumundayÄ±z. KolilediÄŸimiz 16,5 ton balÄ± tÄ±ra yükleyerek Dubai'ye gönderdik. Gümrük memurlarÄ±nÄ±n balÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ± numuneler laboratuvara gönderildi ve sonuçlar onaylandÄ±. Balda herhangi bir sorun yok. Dubai'ye birinci sÄ±nÄ±f bal gönderdik. Dubai ile yaklaÅŸÄ±k 250 ton yani 20 tÄ±ra denk gelen bir anlaÅŸmamÄ±z daha var. HeyecanlÄ±yÄ±z. Bunun devamÄ± gelecek. Ülkemize döviz kazandÄ±racaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda arÄ±cÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da bundan fayda görecek."