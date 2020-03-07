Dev yolcu gemisinde korkulan oldu! 21 kişide corona virüs tespit edildi

AIPAC tarafından toplantıya katılanlara gönderilen elektronik postada yer alan bildirime göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı AIPAC konferansında, New York'tan katılan iki üyede hastalık tespit edildi ve konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı.