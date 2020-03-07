AA - REUTERS - AP
Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 08:25,
Dev yolcu gemisinde korkulan oldu! 21 kişide corona virüs tespit edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında demirleyen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde teste tabi tutulan 46 kişiden 21'inde koronavirüs tespit edildi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, gemiyi ticari olmayan bir limana çekerek tüm yolcuları testten geçireceklerini açıkladı. ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümler 15'e ulaştı, virüs görülen eyalet sayısı da 25'e yükseldi.
"Grand Princess" adlı yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildiğine ilişkin açıklamayı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı.
Tüm tedbirleri aldıklarını ve gemiyi ticari olmayan bir limana götüreceklerini kaydeden Pence, tüm yolcuların testten geçirileceğini ifade etti.
Dev yolcu gemisindeki 3 bin 500 kişi arasında salgının yayılmış olma ihtimali yetkilileri endişelendirirken, Amerikan medyası benzer durumda Japonya'nın Yokohama Limanı'nda 700 yolcusuyla karantinaya alınan bir yolcu gemisinde yaşananlara atıfta bulundu.
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